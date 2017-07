Steeds minder schijnhuwelijken in Antwerpen

Het aantal schijnhuwelijken in Antwerpen blijft verder in dalende lijn gaan. Tot vandaag werden in 2017 welgeteld 10 huwelijken geweigerd. “Daar zullen er nog een aantal bijkomen, maar de trend is duidelijk”, zegt Paul Cordy (N-VA), burgemeester van het district Antwerpen.

In 2012 kregen in alle districten van de stad Antwerpen maar liefst 103 koppels te horen dat hun vraag om te trouwen geweigerd werd. Dat aantal halveerde in 2014, maar steeg weer in 2015. In 2016 ging het opnieuw heel lichtjes de goede kant uit. “Voor conclusies voor dit jaar is het nog vroeg, de behandeling van een dossier van een mogelijk schijnhuwelijk duurt minstens drie maanden, maar het is wel duidelijk dat het aantal pogingen daalt”, zegt Paul Cordy.

Huwelijken zijn districtsmaterie, maar in Antwerpen houdt zich een overkoepelende cel bezig met alle verdachte aanvragen. “In het district Antwerpen zijn er jaarlijks zo’n duizend huwelijken”, zegt Cordy. “Extrapoleer je dat naar alle districten, dan kom je aan drie- tot vierduizend huwelijken.” Bij zo’n 10% ervan rijzen er vragen, zo’n één op de vijf onderzochte aanvragen wordt geweigerd.

“Bij een schijnhuwelijk wil één partner alleen maar een verblijfsvergunning”, zegt Cordy. “Bij een verdenking wordt een grondig interview gehouden met beide partners, gaat de politie bij ze langs en wordt een advies gevraagd aan het parket.”

Crimineel

Het vermoeden bestaat dat soms geld wordt geboden aan de partner met Belgische nationaliteit om te trouwen met een wildvreemde. “Dat kun je niet bewijzen, maar alles wijst daarop, zeker als de partner met een andere nationaliteit banden heeft met de criminele wereld”, zegt Cordy.

Ook samenwonen kan om frauduleuze redenen gebeuren. “En binnenkort gaan we eindelijk kunnen optreden tegen schijnerkenningen van kinderen”, zegt de districtsburgemeester.