Binnenkort in gebouw Aquatopia: The Belgian Chocolate Experience

Antwerpen 2018 - Goed nieuws voor chocoladeliefhebbers. In het voormalige gebouw van Aquatiopia op het Koningin Astridplein in Antwerpen opent eind 2018 The Belgian Chocolate Experience.

The Belgian Chocolate Experience belooft een grootse totaalbeleving rond chocolade te worden op een oppervlakte van 3.500 vierkante meter. De chocoladebelevenis opent in de winter van 2018 naast het Radisson Blu hotel, waar onlangs nog Aquatopia de deuren sloot.

“Dit wordt geen museum, maar een plek waar bezoekers chocolade kunnen zien, proeven, ruiken en bewonderen. Daarvoor gaan we een samenwerking aan met Callebaut”, zegt Jeroen Jespers, mede-eigenaar van Joehoe, dat het initiatief nam voor de experience.

“De beleving wordt een aantal verdiepingen hoog. Er komen onder meer een kiosk, een restaurant en een chocoladewinkel. Ook Antwerpse chocolatiers zullen er vertegenwoordigd zijn en verder werken we nog samen met gerenommeerde en jonge chocolatiers, nationale en internationale designers, kunstenaars en Belgische chocolademerken.”

Jespers is blij dat hij de chocoladebeleving naar Antwerpen kan brengen. “In 1831 begon het allemaal in Antwerpen. Daar werd toen de allereerste chocoladefabriek van België geopend. Op de centrale locatie, vlak bij het station, willen we nu een brede doelgroep bereiken van jong, oud, nationaal, internationaal, weekendtoeristen en Antwerpenaars. Ook bedrijven en groepen kunnen bij The Belgian Chocolate Experience terecht voor teambuildings, workshops en proeverijen door professionals gegeven.”