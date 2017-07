Ravels - Door zichzelf symbolisch op te sluiten in een hondenkooi voerden buurtbewoners en politici in Ravels zaterdag actie tegen de plannen van een lokale nertsenkweker. Die wil zijn bedrijf uitbouwen tot de grootste pelsdierenkwekerij van het land.

Frans Schellekens (41) uit de Steenweg Baarle in Ravels diende begin vorig jaar een aanvraag in om zijn huidige nertsenfokkerij, waarin plaats is voor bijna 20.000 pelsdieren, uit te breiden met nog eens ...