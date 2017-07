Agressor bedreigt RTV-reporter en beschadigt dure camera

Poederlee - Een cameraploeg van RTV is zondagmiddag bedreigd tijdens het draaien van een reportage in Poederlee (Lille). Een camera raakte zwaar beschadigd. De regionale televisiezender zal een schadeclaim indienen.

“We hadden vernomen dat speurders van de federale politie een dag of tien geleden zijn binnengevallen in een chalet in Poederlee in het kader van een onderzoek naar broodfok van honden”, zegt journalist Niels Daniël.

“Volgens andere bronnen is er ook sprake van drugs en wapens. We hadden de chalet gevonden langs een bospad en in de buurt beelden gemaakt toen er plots een auto kwam aanrijden.”

Roepen en tieren

“De chauffeur begon meteen te roepen en te tieren. Hij eiste dat alle beelden zouden gewist worden. Vervolgens opende hij zelf onze wagen en sleurde de camera eruit. Hij holde ermee naar de chalet, terwijl roepend op andere personen. Hij riep dat er gefilmd was, maar dat hij de camera had. Omdat zijn wagen onze wagen blokkeerde en we de situatie stilaan gevaarlijk vonden, zijn we met ons drieën te voet weggelopen... de velden in. We hebben de politie gebeld en samen hebben we onze wagen kunnen recupereren. De agressor was inmiddels alweer vertrokken. Ook de camera hebben we teruggevonden, zwaar beschadigd. We gaan nu na of het apparaat nog kan hersteld worden.

De identiteit van de agressor is voorlopig onbekend. “Maar we hebben uiteraard de gegevens van zijn auto aan de politie doorgegeven. We gaan ervan uit dat het gaat om een familielid of een kennis van de man die de hondenfokkerij uitbaatte.” Over de stand van zaken in het initiële onderzoek was gisteravond geen verdere informatie beschikbaar.