Jonge nieuwkomers na voorstelling over vluchten in laadbak: “Dit roept pijnlijke herinneringen op”

Antwerpen -

Vier jonge nieuwkomers kropen in de laadbak van een vrachtwagen om naar de theatervoorstelling Exodus in de Zomerbar van de Zomer van Antwerpen te kijken. Het was een aangrijpende ervaring die hen deed terugdenken aan hun eigen vluchtverhaal, maar ook hoop gaf. “Het zou mooi zijn als de voorstelling mensen aan het denken zet en de houding ten opzichte van vluchtelingen verzacht.”