Teller voor nieuwe tandem Flor staat op 5.300 euro

Turnhout - De crowdfunding voor een nieuwe tandem voor Flor Mys (11) uit Turnhout heeft al 5.300 euro opgeleverd. “We zijn vastberaden het doelbedrag van 8.500 euro te halen”, zegt zijn peter Jan Godrie (38).

De fiets van de gehandicapte jongen werd op 19 juli aan Plopsaland in De Panne gestolen. Het betrof een aangepaste tandem van het merk Hage. De tweewieler werd wellicht gestolen door een Franse bende.

Jan Godrie, de broer van de ­mama van Flor, startte meteen een actie. Een nieuwe fiets kost 8.500 euro. “Binnen de week is er al 5.300 euro op de rekening gestort. Dat is hartverwarmend en een pak meer dan we hadden verwacht”, zegt Godrie. “We hebben een website en een pagina op Facebook aangemaakt. Het was de inspanning meer dan waard.”

Godrie hoopt dat nog meer mensen de actie financieel steunen. “Het doel blijft het volledige bedrag op te halen”, zegt hij. “En voor mijn part mag het zelfs meer zijn. Het extra geld schenken we dan aan twee goede doelen, ­Vakantiehuis Fabiola en Het Huispaleis.”

Flor lijdt aan het Tubereuze Sclerose Complex (TSC), een zeldzame aandoening waarbij goedaardige gezwellen worden aangemaakt in weefsels en organen. De jongen kan niet praten en heeft het verstandelijke niveau van een baby. “Misschien maar goed dat hij niets van de diefstal beseft. Maar hij heeft zijn fiets echt nodig”, zegt Godrie. “Samen met zijn gezin is hij momenteel op vakantie in Nederland. Ze behelpen zich met een bakfiets.”

www.eenfietsvoorflor.be