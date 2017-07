Vijf miljoen euro voor sociale woningen

Kiel / Borgerhout - De Vlaamse overheid trekt bijna vijf miljoen euro aan subsidie uit voor de renovatie van een woontoren in het Kielpark en sociale appartementen in Borgerhout.

De sociale huisvestingsmaatschappij Woonhaven plant de renovatie van een torengebouw waarin 72 sociale huurappartementen voorzien zijn. Het gebouw maakt deel uit van drie torengebouwen. Vlaanderen subsidieert het project voor ruim 3,7 miljoen euro.

Achter het waterbouwkundig ­laboratorium op de Berchemlei in Borgerhout gaat de Ideale ­Woning drie gebouwen renoveren en verbouwen tot 52 woningen. Er zal ruimte zijn voor verschillende samenlevingsvormen. Vlaanderen draagt hier 1,1 miljoen euro bij.

Energiezuinig

“We zijn blij met de financiering van deze projecten door Vlaams minister Philippe Muyters. Het sociaal woonpatrimonium is in het verleden op zijn zachtst gezegd wat verwaarloosd. Een inhaalbeweging is dringend nodig. Ook sociale huurders hebben recht op kwalitatief wonen en betaalbare energiefacturen”, zegt schepen van Wonen Fons ­Duchateau (N-VA).

“Onze prioriteit is het renoveren en energiezuinig maken van sociale woningbouw”, besluit de schepen.