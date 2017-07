Gasgeur in Luchtbal en Merksem: oorzaak ligt bij bedrijf in de haven

Luchtbal-Rozemaai / Merksem - De Antwerpse brandweer heeft zondagavond met verschillende ploegen gezocht naar de oorzaak van een gasgeur die vooral in de omgeving van de wijk Luchtbal en het district Merksem waargenomen werd.

Sinds 21 uur kreeg de brandweer al meer dan 25 meldingen binnen van geurhinder in de omgeving van Luchtbal (Merksem). Mensen kloegen daarbij over een penetrante geur.

Brandweerploegen voerden systematisch metingen uit, zowel in de omgeving van Luchtbal zelf als verder weg. Iets voor middernacht kon de oorzaak achterhaald worden.

"Bij een bedrijf in de haven was er iets misgelopen", klinkt het om 0u10. "De politie en de milieuwacht bespreken momenteel de situatie met het bedrijf en zullen de gepaste maatregelen opleggen. Het desbetreffende proces wordt in elk geval stil gelegd, waardoor de hinder nu sterk zal afnemen. De meldingen van burgers zijn nu ook al sterk afgenomen. We vragen wel de mensen om hun woning nog voldoende te verluchten."