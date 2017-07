Onderzoek naar val van balkon loopt nog

Linkeroever - De federale gerechtelijke politie is nog volop bezig met het onderzoek naar de verdachte val van Jhonny Zapata uit zijn appartement op de Blancefloerlaan op Linkeroever.

Zapata ligt sinds vrijdag in kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij viel enkele meters naar beneden, gekleed in pikante vrouwenkledij. In zijn appartement en op een elektriciteitskabel die bij hem gevonden werd zaten bloedsporen. “Jhonny ligt nog op intensieve zorgen”, zegt zijn zus Dora.

Alles wijst erop dat een tweede persoon in de flat aanwezig was op het moment van de feiten. “Er is nog geen verdachte opgepakt”, zegt het parket Antwerpen.