Invasieve Japanse plant verpest uitzicht op kathedraal

Linkeroever - Voor de zitbanken op de Boeienweide op Linkeroever zorgt de Japanse duizendknoop ervoor dat het fraaie zicht op Rechteroever geblokkeerd wordt.

De Japanse duizendknoop is een erg invasieve plant die oprukt in Vlaanderen. Ook op Linkeroever zorgt de plant voor frustratie. Het unieke zicht van de Boeienweide op de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal wordt volledig geblokkeerd door de plant. Waterwegen en Zeekanaal NV werkt momenteel aan een proefproject om de plant zo efficiënt mogelijk uit te roeien.

“De Japanse duizendknoop is een exotische plant die snel en hard groeit. In april komt de plant uit en kan hij tot vijftien centimeter per dag groeien. In het verleden werd de plant gemaaid, maar we merkten dat hij dan nog sneller terugkomt. Daarom is een werkgroep aangesteld en lopen nu vier proefprojecten met verschillende methodes om de plant uit te roeien. Wegbranden is een optie die we onderzoeken”, klinkt het bij Carolien Peelaerts van Waterwegen en Zeekanaal NV.