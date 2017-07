Wie heeft ‘den toeter’ van Germinal?

Ekeren - In september wordt de Germinalstraat in Ekeren ingehuldigd. Naar aanleiding van de festiviteiten is bakker Rik Bossuyt op zoek naar de beroemde toeter die mee voor de sfeer zorgde in het stadion.

Na de fusie van voetbalclub Germinal Ekeren met Beerschot heeft Rik ­Bossuyt de trots van de spionkop van de hand gedaan. “De toeter kwam in handen van een Antwerpse vereniging die werkte met kinderen met een beperking”, vertelt Rik. Al in 2013, naar aanleiding van Erfgoeddag, ging Rik op zoek naar zijn claxon, zonder resultaat.

Via Facebook doet hij opnieuw een oproep: ‘Wie weet waar ‘den toeter’ zich bevindt? Het zou tof zijn dat we met dit uniek instrument de straat voor geopend zouden kunnen blazen’. Wie meer informatie heeft, kan zich via mail melden.

De wat oudere Ekerenaren herinneren zich vast nog hoe ‘den toeter’ klonk. Het instrument ging mee naar elke wedstrijd. Rik hoopt zijn zelfgemaakt instrument terug te vinden. De eerste versie werd gebouwd door Fred Brys, schoonvader van Rik, die samen met zijn echtgenote de kantine van Germinal uitbaatte. “Ik nam de toeter in 1980 over en breidde hem samen met mijn broer Geert uit tot een heus muziekinstrument met maar liefst twintig pijpen”, vertelt Rik. “We vervoerden het ding op een speciaal ontworpen kar en later toen ik mijn eerste auto kocht, werd de koffer aangepast.”

rik@bakkerijbossuyt.be