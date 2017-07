Nieuwe episode in drugsoorlog? Woning beschoten, auto uitgebrand

In Nederlands Putte is zaterdagochtend een woning beschoten. Enkele minuten later werd in Stabroek een brandende auto aangetroffen. Het doelwit van de schietpartij werd eerder al gezocht in Berendrecht.

Verschillende kogels doorboorden zaterdagochtend rond 4u de wagen van een bewoonster van de Zuster Will van Hooijdonkstraat in Nederlands Putte. Enkele kogels belandden ook in de regenpijp en de voordeur van de woning. “De dader of daders is of zijn gevlucht met een auto in de richting van het centrum van Putte”, zegt de Nederlandse politie. Nazicht door verschillende patrouilles leverde niets meer op.

Amper een kwartier na de schietpartij werd in Stabroek aan de oprit van de A12 richting Antwerpen een brandende auto opgemerkt. De Audi A1 met Duitse nummerplaat werd naar alle waarschijnlijkheid in brand gestoken. Het voertuig werd getakeld en zal op sporen onderzocht worden. “Er is nog geen verdachte opgepakt”, aldus Lentle Jespers van het parket Antwerpen.

“Niets met ex te maken”

Of het voertuig gebruikt werd door de schutter(s) in Putte zal verder onderzocht worden. De auto stond volgens de eerste informatie niet geseind als gestolen.

In de Nederlandse krant BN De Stem deed de bewoonster van het geviseerde pand afgelopen weekend haar verhaal. Zij wees met een beschuldigende vinger naar haar ex-man. De omgangsregeling rond hun zoontje zou de reden voor de schietpartij zijn. “De ex heeft vooralsnog niets met de feiten te maken”, zegt de Nederlandse politie.

Cocaïne

Het lijkt erop dat de schutters een boodschap wilden overbrengen aan Mario D.B., de nieuwe vriend van de bewoonster. D.B. werd twee maanden geleden ook al bezocht door onbekenden. Die namen toen het huis dat hij huurde in de Neerhoefstraat in Berendrecht onder vuur en staken de auto van zijn buren in brand. “Het is wel frappant”, zei zijn vriendin daarover in BN De Stem. “Ik voel me nergens meer veilig.”

Volgens onze informatie is D.B. actief in het drugsmilieu. Hij zou volgens een bron in het milieu gespecialiseerd zijn in het uithalen van ladingen cocaïne uit containers. D.B. zou in conflict liggen met Manuel D.K. Die Puttenaar werd in mei aangehouden in een onderzoek rond de invoer van 527 kilogram cocaïne via de haven van Antwerpen.