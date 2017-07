Pasgetrouwd koppel krijgt vorstelijk cadeau: kasteel van 280 bakken trappist

Na hun huwelijksfeest beleefden Kris Denies (27) en Valérie Verduyckt (28) een aangename verrassing: hun woning in de Pastoor Doxlaan in Zoersel leek net een bijna oninneembaar kasteeltje. Een tiental vrienden had de voorgevel van het huis voor een groot stuk bedekt met 280 lege trappistbakken, met kantelen en drie torentjes.

“We wisten dat er iets op til was, want we kennen onze vrienden. Een eerste belletje begon te rinkelen toen we op het avondfeest een bak trappist cadeau kregen. We zijn blij met de constructie, die we maandag met veel plezier zullen afbreken”, aldus het paar.