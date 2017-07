Personeel van parking luchthaven Charleroi maakt joyride met dure BMW

Terwijl ze een weekje van de zon genoten op Tenerife, was iemand met hun auto gaan joyriden. Dat ontdekten Jean-Pierre Cuypers en Karien Nelissen uit Lommel toen ze thuiskwamen. Een van de personeelsleden van de Quick Parking in Charleroi had zich uitgeleefd met hun BMW 5. Het koppel sleept de firma voor de rechtbank.