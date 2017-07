Siniakova pakt tweede toernooizege op WTA Bastad

De Tsjechische Katerina Siniakova (WTA-56) heeft zondag het WTA-tennistoernooi in het Zweedse Bastad (gravel/250.000 dollar) op haar palmares geschreven. In de finale nam het zevende reekshoofd in twee sets de maat van het Deense topreekshoofd Caroline Wozniacki (WTA-7), die in de halve finales Elise Mertens (WTA-55) uitschakelde. Na 1 uur en 49 minuten won Siniakova met 6-3 en 6-4.

Voor de 21-jarige Tsjechische is het haar tweede toernooizege op het WTA-circuit. Begin januari opende Siniakova, die voor de vierde keer een WTA-finale speelde, haar teller met de overwinning in het Chinese Shenzhen. Ook vorig jaar bereikte Siniakova de finale in Bastad. Toen moest ze de eindzege aan de Duitse Laura Siegemund (WTA-52) laten.

Wozniacki is al de vijfde keer dit jaar runner-up. Ook in Eastbourne, Miami, Dubai en Doha moest de voormalige nummer een van de wereld in de finale het onderspit delven.