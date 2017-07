Belgische scoutsjongens moeten gered worden in Engeland

Het voertuig van een groep Belgische scoutsjongens ging zaterdagnacht in Cornwell over de kop op een steile helling en belandde in een gracht. Eén jongen kwam hierbij vast te zitten, een andere jongen raakte wat verderop in het water verzeild. Dat meldt het lokale Cornwall Live.

“Het begon net donker te worden toen een groep Belgische scoutsjongens in grote problemen kwamen,” vertelt een vakantieganger die het allemaal zag gebeuren. “Een voertuig met een aanhangwagen ging over de kop en iemand kwam vast te zitten onder de wagen. Een andere jongen belandde wat verderop in de rivier. Eén van de jongens zou zijn ribben gebroken hebben.”

Meteen werd alles in het werk gesteld om de jongens te redden: brandweermannen, politieagenten, verplegers én de kustwacht werden allemaal opgetrommeld. De twee jongens werden uiteindelijk naar de spoeddienst van Cornwall gebracht.

Foto: Bude Fire Station