Fransman Alexis Gougeard zegeviert voor twee landgenoten in La Poly Normande

Alexis Gougeard heeft zondag de Franse semiklassieker La Poly Normande (1.1) gewonnen. De Fransman van AG2R haalde het in een sprint bergop van zijn landgenoten Johan Le Bon (FDJ) en Laurent Pichon (Fortuneo-Oscaro).

Tijdens de eerste kilometers van de 38e editie regende het aanvallen. Een vlucht van 28 renners werd door het peloton in de kiem gesmoord en ook een aanval van het Belgische Cofidis-duo Kenneth Vanbilsen en Dimitri Claeys werd tenietgedaan.

Uiteindelijk slaagde een grote groep van 21 renners erin een kloof te slaan. Daarbij opnieuw Vanbilsen en Claeys en ook de Belg Grégory Habeaux (WB-Veranclassic-Aqua Protect) schoof mee. De Fransen Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert), Johan Le Bon (FDJ) en Alexis Gougeard (AG2R) waren enkele bekende Fransen in de kopgroep. De vluchters verzamelden snel ruim twee minuten voorsprong en met alle grote ploegen vooraan vertegenwoordigd, werd al snel duidelijk dat de winnaar zich in de kopgroep bevond.

Met een voorsprong van ruim drie minuten dook de kopgroep de laatste twintig kilometer in. De aanvallen volgden elkaar snel op en op dertien kilometer van de finish konden Gougeard, Claeys, Martin en Guillaume Le Roux (Armée de Terre) een kloof slaan. Zij kregen even later het gezelschap van Pichon, maar het vijftal bleef niet buiten schot.

Zeven renners, bi wie Vanbilsen, kwamen weer aansluiten en in de hellende slothectometers toonde Gougeard zich de sterkste. Le Bon en Pichon mochten mee op het podium. Eerste Belg was Claeys op plek zeven. Vanbilsen werd achtste.