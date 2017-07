Bloemenwinkel overvallen, buurtbewoner bedreigd

Borgerhout - De lokale recherche is bezig met een onderzoek naar twee incidenten die zaterdagavond plaatsvonden in Borgerhout. Kort voor 18 uur werd de 56-jarige zaakvoerster van een bloemenwinkel op de Turnhoutsebaan plots bedreigd door een onbekende man die een vuurwapen in de hand had.

“Het slachtoffer moest de inhoud van de kassa in een plastieken zak steken”, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. De vrouw volgde de instructies van de overvaller op. Kort na de overval kwamen verschillende interventieploegen van de politie ter plaatse.

“Nog geen drie minuten na de eerste melding werd een tweede incident gemeld”, aldus Bruyns. Een getuige had gezien dat drie onbekenden probeerden in te breken in een garagebox in de Vinçottestraat, op een steenworp van de bloemenwinkel. “Een 42-jarige man werd daar door de verdachten bedreigd met een vuurwapen toen hij hen betrapte”, zegt Bruyns.

De politie onderzoekt of de overvaller van de bloemenwinkel ook betrokken was bij de bedreigingen na de inbraakpoging even verderop. Voorlopig werd nog niemand gearresteerd.