Opschudding in GP Hongarije: Ploegmaat noemt Verstappen een amateur nadat die hem uitschakelt, Nederlander biedt excuses aan

Max Verstappen kende een start om razendsnel te vergeten in Hongarije. De Nederlander schakelde al in de eerste ronde zijn ploegmaat Daniel Ricciardo uit na een stuurfout. De Australiër reageerde razend op de ploegradio en noemde het manoeuvre van Verstappen “amateuristisch en frustrerend”. Ricciardo kon niet meer verder, Verstappen kreeg 10 seconden straftijd. De Nederlander ging wel na de wedstrijd meteen naar zijn ploegmakker om zijn excuses aan te bieden.

Max Verstappen wond er na de Grand Prix van Hongarije geen doekjes om. “Het laatst wat je wilt, is je teamgenoot uit de race rijden. Het was ook absoluut niet de bedoeling, dus excuses aan Daniel”, zei de Nederlander tegen Ziggo Sport.

Verstappen startte de race op de Hungaroring vanaf de vijfde plek. In zijn drang naar voren op te schuiven, ging hij in de fout in een van de eerste bochten. “Ik moest diep remmen en blokkeerde, daarna kon ik niets meer doen”, vertelde Verstappen, die zijn Red Bull tegen die van Ricciardo aantikte. De bolide van de Australiër raakte dusdanig beschadigd dat hij de race moest staken.

Ricciardo was boos. “Er was gewoonweg geen ruimte om mij op die plek in te halen. Het was een fout van Max en ik hoop dat hij na de race zijn excuses komt maken”, aldus de Australiër.

Verstappen kon de race vervolgen en eindigde als vijfde. Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda) werd tiende en pakte zo zijn eerste WK-punt in 2017. De Duitse WK-leider Sebastian Vettel (Ferrari) ging met de zege aan de haal.