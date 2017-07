‘Lucky loser’ Leonardo Mayer schrijft naam tweede keer op erelijst

Leonardo Mayer (ATP 138) heeft voor de tweede keer in zijn carrière het ATP-graveltoernooi in het Duitse Hamburg (1.499.940 euro) gewonnen. De Argentijn versloeg in de finale zijn Duitse naamgenoot Florian Mayer (ATP 101). Het werd 6-4, 4-6 en 6-3 na 1 uur en 57 minuten tennis.

Leonardo Mayer werd voor de hoofdtabel opgevist als ‘lucky loser’ nadat hij had verloren in de tweede en laatste kwalificatieronde. De Argentijn wipte op weg naar de titel onder meer het Spaanse topreekshoofd Albert Ramos-Vinolas (ATP 24).

Voor de 30-jarige Mayer is het zijn tweede ATP-titel. In 2014 was hij al eens de beste op het German Open in Hamburg.

Florian Mayer, 33, mikte op een derde ATP-toernooizege na Boekarest 2011 en Halle 2016.