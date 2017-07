Turkse vrouwen protesteren tegen conservatieve dresscode

In de Turkse stad Istanbul zijn honderden vrouwen op straat gekomen voor een ‘don’t mess with my outfit’-betoging.

Korte rokjes, hotpants en diep uitgesneden topjes: volgens de Turkse vrouwen is het onmogelijk om in een sexy outfit over straat te lopen zonder veroordelende blikken van mannen te krijgen. Zaterdag ontstond in het Aziatische deel van Istanbul een protest tegen de ongeschreven, conservatieve dresscode in Turkije. Aanvankelijk ging het om enkelen tientallen deelneemsters, maar die kregen al snel bijval van vrouwen uit andere delen van de stad.

Foto: REUTERS

De vrouwen liepen met shortjes door de stad en hielden regenboogvlaggen in de lucht. De vrouwen hekelden het stijgende aantal verbale en fysieke aanvallen. ‘We zullen niet gehoorzamen, monddood gemaakt worden of bang zijn. We zullen winnen door onophoudelijk verzet’, klonk het.

Hoewel Istanbul als een relatief vrije stad wordt gezien voor vrouwen en holebi’s, laat president Erdogan niet blijken dat hij de rechten voor minderheden, onder wie holebi’s, wil uitbreiden en laat hij geen enkele kans onbenut om te benadrukken dat ‘de natuurlijke gang van zaken binnen de Turkse maatschappij niet mag worden verstoord’.