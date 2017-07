Julien Cagnina (ATP 446) heeft zondag het Futurestoernooi van Duinbergen (gravel/15.000 dollar) op zijn naam geschreven. In de finale in Knokke-Heist won de als derde geplaatste Cagnina met 6-0, 2-6 en 7-5 van de Duitser Mats Moraing (ATP 304), het topreekshoofd. Voor de 23-jarige Cagnina is het de twaalfde ITF-titel uit zijn carrière, de derde dit seizoen.