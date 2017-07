Agent opent vuur in Moeskroen: gewonde man slaat tijdlang op de vlucht

Ere / Saint-Maur / Tournai / Orcq / Esplechin / Froyennes / Froidmont / Willemeau / Ramegnies-Chin / Templeuve / Chercq / Blandain / Hertain / Lamain / Marquain / Gaurain-Ramecroix / Havinnes / Beclers / Thimougies / Barry / Maulde / Vaulx / Vezon - In de nacht van zaterdag op zondag heeft aan de Frans-Belgische grens in Moeskroen een schietpartij plaatsgevonden. Een agent van Moeskroen had gevuurd op een man, die zich later aanbood in een ziekenhuis in Tourcoing, waar hij door de Franse politie werd ingerekend. In Frankrijk was tegen de man een aanhoudingsbevel uitgevaardigd. In België werd hij gezocht in een andere zaak. De agent die had geschoten, is verhoord door de Franse autoriteiten.

Een patrouille van de Belgische politie had een verdacht voertuig opgemerkt aan de grens en wou een controle uitvoeren. “Het voertuig reed hard en opzettelijk naar een agent, die het vuur opende”, aldus de woordvoerder van de politie.

Met twee voertuigen zette de politie de achtervolging in op het verdachte voertuig, met daarin drie personen. De auto stak de grens over. Het verdachte voertuig reed op een van de politiewagens, waarop de drie inzittenden te voet wegvluchtten. Een Belgische agent opende het vuur toen hij voor een van de verdachten kwam te staan en verwondde die aan de arm. Toen die verdachte zich aanbood in het ziekenhuis, werd hij opgepakt door de Franse politie.

De verdachte is gekend bij de politie van Moeskroen en werd gezocht voor verhoor in een ander onderzoek in België. In Frankrijk was tegen hem een aanhoudingsmandaat uitgevaardigd. Zijn kompanen zijn niet teruggevonden.

De agent uit Moeskroen die in Frankrijk het vuur opende, is ter beschikking gesteld van het parket van Rijsel. Hij zei zich bedreigd te voelen en uit wettelijke zelfverdediging te hebben gehandeld.

(belga)