Wehlsman Dave Edmunds hangt zijn gitaar aan de wilgen

Brussel - Hoewel hij de punk eigenlijk vooruit was, brak hij in die turbulente muzikale tijd in de tweede helft van de jaren zeventig door. Nu hangt de Welshe gitarist Dave Edmunds (73) zijn instrument aan de wilgen, zo heeft ilikeyouroldstuff.com zondag gemeld.

De wortels van Edmunds situeren zich in de bluesgerichte pop van de jaren vijftig. Zijn eerste en voor het grote publiek bekende succes kwam er in 1970 met het nummer “I Hear You Knocking”, maar een echte doorbraak kwam er paradoxaal in volle punkperiode toen alles wat ouder was dan pakweg een jaar volgens de gezaghebbende media en de punkers zelf in de prullenbak hoorde. Zijn samenwerking met Nick Lowe, na zijn connectie met de garagerockband Brinsley Schwarz, was daar niet vreemd aan.

Edmunds en zijn band Rockpile scoorden met a-typische punknummers als “Girls Talk” (van Elvis Costello), “I Knew the Bride” van Lowe en “Crawling from the Wreckage” van “punker” Graham Parker.

De gitarist stak nadien als producer de post-rockabillygroep Stray Cats een handje toe.

Nu heeft Edmunds gehoor gegeven aan de sirene die “pensioen” heet.

