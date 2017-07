Vettel wint in Hongarije, Stoffel Vandoorne finisht in de punten

Sebastian Vettel heeft na een spannende race de GP van Hongarije gewonnen. Kimi Raikkonen vervolledigde de dubbel voor Ferrari. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne reed een sterke race en behaalde zo zijn eerste puntenfinish van het seizoen.

Bij de start kwamen beide Ferrari's goed weg en bleef Sebastian Vettel comfortabel aan de leiding van de race. Meer spektakel was er wat verderop waar Max Verstappen tegen teamgenoot Daniel Ricciardo reed. De Australiër zijn wagen raakte zo ernstig beschadigd dat Ricciardo even later stil kwam te staan. Meteen kwam de safety car op de baan aangezien de wagen van Ricciardo met een lekke radiator gevaarlijk op de baan stond.

LAP 1/51: SAFTEY CAR



RIC and teammate VER collide



The Australian's race is over #HungarianGP ???? pic.twitter.com/y8gFAyTdNa — Formula 1 (@F1) July 30, 2017

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne maakte een enigszins voorzichtige start en bleef uit de problemen. Vandoorne viel te midden van het tumult daardoor terug naar de negende plaats.

Na vijf ronden ging de safety car van de baan en bleven beide Ferrari's opnieuw vlot aan de leiding. Lewis Hamilton ging meteen de strijd aan met Max Verstappen. Verstappen kreeg tegelijkertijd ook te horen dat hij een tijdstraf van tien seconden kreeg voor zijn aanrijding met zijn teamgenoot. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne zat ondertussen op de negende plaats in de sandwich tussen beide Force India's.

LAP 7/70: VER given a 10 second penalty for RIC collision ?#HungarianGP ???? #F1 pic.twitter.com/Mua8EIMwkq — Formula 1 (@F1) July 30, 2017

Vettel en Raikkonen bouwden geleidelijk aan een kloof uit met Valtteri Bottas in de Mercedes. De Fin reed na twintig ronden zo'n twaalf seconden achter Sebastian Vettel. Vandoorne controleerde ondertussen zijn race en probeerde de banden gezien de hoge temperatuur van de baan te sparen. Bij McLaren waren ze alvast tevreden over onze landgenoot zijn racepace.

Zo'n 26 ronden ver in de race liet raceleider Sebastian Vettel over de boordradio weten dat zijn stuur een beetje scheef zat. Ferrari liet weten zich geen zorgen te maken maar Vettel verloor wel wat van zijn voorsprong. Tegelijkertijd ondervonden ze bij Mercedes nog steeds problemen met de boordradio.

LAP 26/70



?? VET: "Check the steering, it's hanging to the left when I'm on the straight... I think it's getting worse"#HungarianGP ???? pic.twitter.com/JzP2jXRKzf — Formula 1 (@F1) July 30, 2017

In ronde 31 kwam Valtteri Bottas als eerste van de toppers binnen. Links vooraan verliep de pitstop echter niet geheel vlekkeloos en werd wat tijd verloren. Een ronde later kwam ook Lewis Hamilton binnen, de Brit probeerde met een zogenaamde 'undercut' Verstappen te passeren. Ook raceleider Sebastian Vettel kwam in ronde 33 binnen. Daarmee ging de leiding naar teamgenoot Kimi Raikkonen.

Raikkonen kwam echter een ronde later ook binnen, waardoor Max Verstappen aan de leiding van de race kwam. Raikkonen kwam vlak achter Sebastian Vettel opnieuw op de baan. Bij McLaren bleven zowel Alonso als Vandoorne nog even op de baan. Alonso kwam daarmee vast te zitten achter Sainz, terwijl Vandoorne nog steeds van een vrije baan profiteerde.

Sainz en Alonso kwamen in ronde 36 tegelijkertijd binnen. De twee Spanjaarden gingen in dezelfde volgorde opnieuw op de baan maar Alonso zette Sainz meteen onder druk. Alonso slaagde er via een indrukwekkend inhaalmanoeuvre in om Sainz te passere.

In de aanloop naar zijn eerste pitstop liet Vandoorne ondertussen zijn persoonlijke besttijd noteren. Hamilton kwam dan weer aansluiten bij teamgenoot Valtteri Bottas. Beide Mercedes-piloten kwamen echter ook samen aansluiten bij de Ferrari's van Vettel en Raikkonen. Vettel ondervond overduidelijk problemen door zijn stuurtje.

LAP 41/70: @MercedesAMGF1 ?? "We believe VET has a problem, chase him down"



BOT is catching the Ferraris ??#HungarianGP ???? pic.twitter.com/YbzhZGoWDU — Formula 1 (@F1) July 30, 2017

Bij het ingaan van ronde 43 maakte Max Verstappen zijn pitstop. De Nederlander onderging echter eerst zijn tijdstraf van tien seconden. Stoffel Vandoorne maakte eveneens zijn pitstop maar die verliep dramatisch. Vandoorne schoot te ver door bij zijn pitstop, waardoor de pitcrew zich eerst moest verplaatsen alvorens de bandenwissel kon uitgevoerd worden. Vandoorne verloor ruim zes seconden en enkele plaatsen. Vandoorne kwam als twaalfde opnieuw op de baan.

Hamilton deed zijn beklag over de boordradio en zei dat hij sneller was dan Bottas. Mercedes, dat voorafgaand aan de race zei dat het geen teamorders zou gebruiken, liet Bottas aan de kant gaan zodat Hamilton richting de derde plaats kon opschuiven. De Brit kon zo de jacht op beide Ferrari's gaan inzetten.

Nico Hulkenberg ondervond dan weer een probleem tijdens zijn pitstop. Stoffel Vandoorne schoof daardoor opnieuw op naar de tiende plaats en lag dus net in de punten. Valtteri Bottas kreeg van Mercedes te horen dat Hamilton hem opnieuw zou laten passeren indien de Brit niet voorbij Raikkonen zou geraken.

Met nog vijftien ronden te gaan reed Vettel aan de leiding, meteen gevolgd door Kimi Raikkonen en Lewis Hamilton. De eerste drie wagens op twee seconden van elkaar en ook Valtteri Bottas naderde in de tweede Mercedes. Het probleem met Vettel zijn stuurtje zorgde dan ook voor een erg spannend slot van de Hongaarse GP.

LAP 50/70: @ScuderiaFerrari telling VET to remain off the curbs, HAM is catching ?? #HungarianGP ???? pic.twitter.com/lymGaRZo2s — Formula 1 (@F1) July 30, 2017

In tegenstelling tot beide Ferrari's ging Hamilton wel voluit in de aanval en over de kerbstones. De Brit ging zo op de limiet dat hij zelfs even in de fout ging. Hamilton reed overduidelijk met het mes tussen de tanden. Dat deed ook Stoffel Vandoorne. Met nog vijf ronden te gaan naderde hij tot op minder dan een seconde van Esteban Ocon, die als negende reed.

Vettel zijn overwinning kwam ondanks zijn probleem met het stuurtje uiteindelijk niet meer in gevaar. Kimi Raikkonen vervolledigde met zijn tweede plaats de dubbeloverwinning voor Ferrari. Lewis Hamilton finishte de race uiteindelijk als vierde nadat hij, zoals afgesproken door Mercedes, in de laatste bocht Bottas opnieuw liet passeren.

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne wist voor het eerst dit seizoen in de punten te finishen. Vandoorne behaalde met zijn tiende plaats zijn eerste wk-punt van het seizoen. Mede dankzij de zesde plaats van Alonso springt McLaren in de wk-tussenstand over Sauber, dat nu laatste staat. Vettel vergroot door zijn overwinning zijn voorsprong op Lewis Hamilton.

De F1 gaat nu de zomerpauze in. Binnen vier weken is er op het circuit van Spa-Francorchamps de GP van België, de thuisrace van Vandoorne. Aan publiek zal het alvast niet ontbreken want de race is nu al uitverkocht.

1. S. Vettel Ferrari 1:39:46.713

2. K. Raikkonen Ferrari +0.908

3. V. Bottas Mercedes +12.462 +11.554

4. L. Hamilton Mercedes +12.885 +0.423

5. M. Verstappen Red Bull +13.276 +0.391

6. F. Alonso McLaren +1:11.223 +57.947

7. C. Sainz Jr. Toro Rosso +1 ronde

8. S. Perez Force India +1 ronde

9. E. Ocon Force India +1 ronde

10. S. Vandoorne McLaren +1 ronde

11. K. Magnussen Haas +1 ronde

12. D. Kvyat Toro Rosso +1 ronde

13. J. Palmer Renault +1 ronde

14. L. Stroll Williams +1 ronde

15. P. Wehrlein Sauber +2 ronden

16. M. Ericsson Sauber +2 ronden

17. N. Hulkenberg Renault +3 ronden

Opgaves:

18. P. di Resta Williams +10 ronden

19. R. Grosjean Haas +50 ronden

20. D. Ricciardo Red Bull +70 ronden

wk-stand

