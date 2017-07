Berchem - Bij een ongeval tussen een bus en een bromfiets is een man van 65 jaar zaterdag lichtgewond geraakt.

De bromfietser was net de straat overgestoken en reed over de Borsbeekbrug verder. Plots verliet hij het fietspad en reed zo de rijbaan op in de richting van Deurne. Daarbij botste de man tegen de zijkant van een bus en viel op de grond.

De straat werd afgesloten door de politie. De bromfietser, die niet onder invloed was, werd naar het ziekenhuis gebracht.