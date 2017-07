Marie Benoit (WTA 432) is er niet in geslaagd het ITF-toernooi in het Finse Tampere (gravel/15.000 dollar) te winnen. De 22-jarige Benoit ging zondag na een ware marathonwedstrijd onderuit tegen de 17-jarige Tsjechische Monika Kilnarova (WTA 591). Het werd 7-6 (7/5), 6-7 (5/7) en 6-4 na 3 uur en 34 minuten.