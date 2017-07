Zo reageerde prins Charles toen Diana hem confronteerde met zijn affaire

Twinig jaar na haar overlijden blijft het turbulente huwelijksleven van prins Charles en Lady Diana de Britse media beroeren. Volgende week komt zender Channel 4 met de documentaire 'Diana: In Her Own Words', waarvoor ze de hand wisten te leggen op vertrouwelijke opnames van Diana.

Channel 4 maakte afgelopen week bekend dat ze in het bezit zijn van tapes vol gesprekken tussen Diana en haar Amerikaanse stemcoach Peter Settelen, die ook een vertrouwenspersoon van haar was. In de gesprekken oefent ze haar stem terwijl ze praat over persoonlijke zaken, zoals de affaire van prins Charles, toen nog haar verloofde, met Camilla Parker-Parker Bowles.

"We hadden wel een seksuele relatie, maar het doofde zeven jaar geleden uit. Mijn instinct vertelde me dat er iets raar aan de hand was. We hadden ongeveer om de drie weken seks en toen ontdekte ik een soort van patroon. Hij zag zijn 'lady' (Camilla) ook telkens één keer elke drie weken voor we trouwden", vertelt Diana in die tapes. Toen ze aan Charles vroeg waarom hij Camilla bleef zien, was zijn reactie volgens haar: "Ik weiger om de enige Prins van Wales te zijn die nooit een minnares had". Van zijn vader zou Charles het advies gekregen hebben: "Als je huwelijk niet lukt, kan je na vijf jaar altijd teruggaan naar haar".

Toen ze Charles' moeder, de Queen, om raad vroeg over over haar huwelijksleven, zou die alleen geantwoord hebben: "Ik weet niet wat je moet doen. Hij is hopeloos."

De bodyguard

In de documentaire vertelt Diana ook over hoe ze Charles leerde kennen op het landgoed van vrienden in Sussex. 'Hij belde me eerst elke dag op, dan hoorde ik weer drie weken niets van hem. Dat was raar, maar ik dacht: 'Prima, hij weet waar ik ben als hij me nodig heeft." Maar de spanning was intens als hij belde: de andere meisjes in mijn flat werden gek."

In de gesprekken praat ze ook over haar verhouding met bodyguard Barry Mannakee, die volgens haar niet seksueel was, hoewel ze wel overwoog haar gezin in de steek te laten om er met hem vandoor te gaan. Ze vertelde wel dat ze 'heel verliefd was' op hem en dat het motorongeluk dat hem het leven kostte 'de grootste opdoffer uit haar leven' was.

De gesprekken tussen Diana en Peter Settelen werden opgenomen tussen 1992 en 1993 en bestaan uit 21 uur gespreksmateriaal. Ze kwamen in 2004 opnieuw in handen van Settelen, na een lang dispuut met de familie van Diana die beweerde dat de tapes hen toebehoorden. Ze werden later verkocht aan de Amerikaanse zender NBC, die er delen van uitzond in 2004. Channel 4 zal een deel van de opnames gebruiken voor zijn documentaire, die op 6 augustus wordt uitgezonden.