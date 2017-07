Man zet fiets op slot maar vergeet rugzak vol goud en geld

Rondfietsen met een rugzak vol goud en geld. Het lijkt ons niet meteen de normaalste zaak ter wereld, maar voor een man uit Berlijn blijkbaar wel. Zo normaal zelfs dat hij de zak vergat nadat hij zijn fiets onder een boom had gestald. Maar gelukkig voor hem was er een eerlijke vinder.

22 goudstaven en 3.500 euro aan cash. Dat was de inhoud van de rugzak die de man in het Berlijnse district Neukölln vergeten was. Een voorbijganger bracht de tas meteen naar de politie, die aan de hand van persoonlijke spullen de rechtmatige eigenaar wist te achterhalen. Dat ook de agenten een beetje verbaasd waren door de vondst, blijkt uit het feit dat ze meteen een foto van het goud en het geld op Facebook plaatsten.

Toen de man zijn spullen kwam ophalen, gaf hij toe dat hij ze eenvoudigweg “vergeten” was.

Was in #Neukölln so alles unterm Baum liegt...



Ehrlicher Finder gibt Dokumentenmappe mit 3500€ und Gold auf unserem #A55 ab.#Fundbüro

^tsm pic.twitter.com/L7drjlOWWC — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 27 juli 2017

Volgens de Duitse wetgeving heeft de eerlijke vinder recht op een vindersloon tussen de drie en de vijf procent. Ook de politie eist een opslagvergoeding van tien procent.

Tot slot: de vergeetachtige man had zijn fiets wel op slot gedaan.