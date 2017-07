Isabelle A openhartig over pesten: “Vaak wenend thuisgekomen”

“Pesten blijft niet duren.” Die belangrijke boodschap wil Isabelle A meegeven in een openhartig interview met De Zondag. De 42-jarige zangeres kan het weten, want ook zij werd vroeger zwaar gepest. Nu wil ze iedereen een hart onder de riem steken, die hetzelfde heeft meegemaakt.

De ‘Hé Lekker Beest’-zangeres was nog maar een tiener toen ze in de schijnwerpers verscheen. “Als je op televisie komt, wek je aandacht op”, zegt Isabelle A in De Zondag. “Jongens keken naar mij, er werd over mij geschreven. Dat vonden andere meisjes blijkbaar genoeg om mij te pesten.”

Eerst waren het kleine pesterijen, maar zodra Isabelle naar een andere school ging, escaleerde het. “Ik ben dikwijls al wenend thuisgekomen. Zelfs een met een blauw oog”, vertelt ze zuchtend. “Waarom? Jaloezie, zeker... Kinderen zijn hard voor elkaar.”

Druk en doorzettingsvermogen

De druk was zo groot dat Isabelle vroegtijdig stopte met haar middelbare school. “Nu vind ik dat wel jammer. Ik had graag mijn diploma gehaald, maar ik wou dat gepest niet meer. Het was een opluchting, een zware last die van mij afviel.”

Maar Isabelle ziet het niet als een nederlaag, maar net als een begin van iets veel sterkers. “Pesten heeft mij één ding opgeleverd: doorzettingsvermogen. Ik ben me volop op mijn muziek gaan storten om die pestkoppen te tonen dat ik iets waard ben.”

“Je leven geven is het echt niet waard”

Ook nu krijgt de zangeres het soms nog zwaar. “Als ik ergens wandel, en ik zie mensen kijken naar mij, dan zou ik nog eens durven denken: shit, die lachen met mij. Die reflex zit dus nog in mij. Maar goed, dat heeft geen jaren geduurd, hè. Pesten blijft niet duren. Dat moet elk kind goed beseffen. Vooral belangrijk is erover praten, het niet opkroppen, want anders zou je wel eens rare dingen kunnen doen. Je leven geven is het echt niet waard.”