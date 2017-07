Net geen podium voor Jonathan Delombaerde in K1 200m, Hermien Peters eindigt als negende

Op het WK kajak voor beloften in het Roemeense Pitesti is Jonathan Delombaerde zondag als vierde geëindigd in de A-finale van de K1 200 meter. Hermien Peters werd in hetzelfde nummer bij de vrouwen negende en laatste in de medaillestrijd.

Voor Delombaerde was het zijn eerste WK-finale bij de U23. Toch leek de 22-jarige West-Vlaming niet onder de indruk. Vanaf de eerste halen knokte hij mee om eremetaal. Uiteindelijk eindigde hij op een onverhoopte vierde plaats. Het goud was voor de Hongaar Balasz Birkas, titelverdediger en dit seizoen winnaar van het Open Europees EK. De Litouwer Seja pakte zilver, de Italiaan Andrea Di Liberto kon met amper 45 honderdsten Jonathan Delombaerde van het brons houden.

Foto: Photo News

Hermien Peters speelde geen rol van betekenis in de vrouwenfinale van de K1 200 meter. De 22-jarige Neerpeltse bleek van bij de start niet snel genoeg om met de sprintkanonnen mee te gaan en moest zich neerleggen bij de negende en laatste plaats. Zondagnamiddag om 13 uur start ze nog in de A-finale van de K1 500 meter, haar favoriete nummer waarin ze tevens regerend Europees U23-kampioene is.

Het WK-goud was voor de Nieuw-Zeelandse Aimee Fisher, vijfde op de Spelen in Rio.