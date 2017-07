Aster Nzeyimana (VRT) ‘videobombt’ live-uitzending van VTM op Tomorrowland

Opmerkelijk beeld in de uitzending van VTM NIEUWS om 19 uur zaterdagavond. VTM stond live op het dancefestival Tomorrowland toen op de achtergrond opeens VRT-presentator Aster Nzeyimana voorbijkwam. Toen Aster zag dat hij in het VTM-nieuws zat, besloot hij even te blijven staan, te zwaaien en zelfs de duimen omlaag te doen. Even later kwam ook Kobe Ilsen even in de camera kijken, maar hij besliste om zijn collega toch maar snel bij de arm te nemen en hem uit beeld te trekken.