Ranst - In het Emblemse café De Tramstatie op de Liersesteenweg 13 wordt op zondag 6 augustus weer een beurs georganiseerd voor verzamelaars van bierattributen en emaillen reclameborden.

Het aanbod is zeer gevarieerd en gaat van glazen tot originele reclameborden die ondertussen gegeerd en dus duur geworden zijn. De beurs opent al om 7u want echte verzamelaars willen er als eerste bij zijn als de pareltjes worden bovengehaald. De toegang is gratis.

info@emailleborden.be