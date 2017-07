Ranst - De fietstochten “komdispruuvebaosmoemoe” worden op zondag 6 augustus afgerond in Ranst.

De starplaats is het Domein Moervelden in de Broechemse Bistweg. Vertrekken kan tussen 9 en 13u. De tocht is een kleine 40 km lang en gaat langs onverharde wegen. Onderweg kunnen de deelnemers genieten van lekkere streekproevertjes en randanimatie. Deelnemen kost 5 euro

http://www.landvanplaysantien.be/