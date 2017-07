Sint-Gillis-Waas - De komende weken staan ze weer op braderieën en straattheaterfestivals: de levende standbeelden die stokstijf blijven staan en je soms doen schrikken met een beweging. Twee van hen zijn het Wase koppel Gino Verbraeken (50) en Winny Haentjens (52).

Winny en Gino zijn het enige standbeeldenkoppel in België. Ze zijn afkomstig uit het Waasland, maar wonen vlak over de Nederlandse grens in Hulst. “Mijn ouders stonden met hun schildersbedrijf uit Sint-Gillis-Waas ...