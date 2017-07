Prijs elektriciteit blijft maar stijgen

Elektriciteit blijft nog altijd duurder worden. De stijging is niet zo spectaculair als vorig jaar, maar ten opzichte van juli 2016 is er nog eens meer dan 4 procent bijgekomen. Volgens de Vlaamse energieregulator Vreg betaalt een gemiddelde gebruiker nu al 350 euro meer dan in 2015.

Het regende de twee voorbije jaren berichten over de niet te stoppen elektriciteitsprijs. Tegenover 2007 is die zelfs meer dan verdubbeld. Dat heeft niet zozeer met de prijs van de elektriciteit te maken – die overigens maar een fractie uitmaakt van de totale energiefactuur – maar met een waaier aan maatregelen die de verschillende regeringen de afgelopen jaren namen.

Het btw-tarief steeg van 6 naar 21 procent, de gratis stroom verdween, er was de Turteltaks om de groene stroom te financieren, de taks op intercommunales wordt doorgerekend in onze factuur, en ook de distributienettarieven rezen de pan uit. Een hele waslijst dus.

Stijging van 4,1 procent

Wie had gedacht dat de tsunami aan prijsstijgingen voorbij was, heeft het verkeerd voor. Het is een pak minder dan de jaren ervoor, maar ook sinds vorige zomer is de prijs nog eens met 4,1 procent gestegen. Dat blijkt uit de nieuwe inflatiecijfers van de federale overheidsdienst Economie. Dik 4 procent is in elk geval meer dan dubbel zo veel als de inflatie zelf, die 1,78 procent bedraagt.

Ook de eerste drie maanden van dit jaar bleek al dat de prijs was gestegen. Terwijl een gemiddeld gezin in december 2016 nog 976 euro betaalde, was dat in maart al 1.032 euro. Dat was vooral te wijten aan de hogere distributiekosten, de prijs om de elektriciteit tot in ons huis te brengen, en de hogere productiekosten van elektriciteit.

Gemiddelde verbruiker betaalt 350 euro meer

Maar ondertussen liggen de prijzen dus nog eens hoger. De Vlaamse energieregulator berekende op zijn website dat een kleine verbruiker nu al 180 euro meer betaalt dan in 2015. Voor een gemiddelde verbruiker gaat het om 350 euro, voor een grote verbruiker om 1.100 euro.

Volgend jaar daling?

Indien Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) zijn plannen doorzet, zal ieder gezin vanaf volgend jaar een stuk minder moeten betalen. Hij wil de Turteltaks, die het Grondwettelijk Hof vernietigde en die ieder gezin zo’n 100 euro kost, vervangen door een veel lagere bijdrage van ongeveer 10 euro. Zijn eigen coalitiepartners CD&V en N-VA staan sceptisch tegenover zijn plan, maar de liberaal legt in het najaar zijn rekenwerk op tafel.