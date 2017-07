Inbreker probeert spullen uit wagen minister Jambon te stelen

Jan Jambon (N-VA) is donderdagnamiddag in het centrum van Brussel het slachtoffer geworden van een poging tot autodiefstal. Om de iPad en portefeuille van de minister van Veiligheid te proberen stelen, moest de dief (25) niet veel moeite doen: de wagen bleek niet eens op slot.

Als onze minister van Binnenlandse Zaken waakt Jan Jambon niet alleen over onze politieagenten, hij is als minister ook bevoegd voor alles wat met veiligheid te maken heeft. Je zou dan ook denken dat hij zowat de laatste burger in het land zou zijn die slordig opspringt met zijn veiligheid.

Persoonlijke iPad met belangrijke documenten

Het Brusselse parket en Jambons kabinet bevestigen dat de minister donderdagnamiddag, een dag na het afsluiten van het Zomerakkoord, bijna zijn persoonlijke spullen is kwijtgespeeld. Zijn persoonlijke iPad vol belangrijke documenten, zijn portefeuille en zijn huissleutels: het scheelde geen haar of het was allemaal gestolen door een 25-jarige dief.

Audi A8

Jambons wagen, een Audi A8, stond donderdagnamiddag nochtans geparkeerd op een boogscheut van een politiecommissariaat. Jambon zat niet in de wagen, en blijkbaar was ook zijn chauffeur een luchtje gaan scheppen. En het werd de dief nog makkelijker gemaakt: tot zijn eigen verbazing bleek de wagen niet op slot. De man sprong in de Audi op zoek naar kostbare spullen. Volgens onze informatie was het hem niet om de wagen zelf te doen.

Op heterdaad betrapt

Vrij snel nadien kon hij echter op heterdaad betrapt worden. Nog voor hij met Jambons adressenboek, documenten en sleutels aan de haal kon gaan, werd hij ingerekend. Dat gebeurde zonder moeilijkheden. De chauffeur was heel snel ter plaatse. Niet veel later kwam ook de minister aangelopen.

Hij verifieerde meteen of er spullen waren ontvreemd. Er werd proces-verbaal opgemaakt en de dief belandde in de nacht van donderdag op vrijdag in de cel in het centrum van Brussel. Intussen is hij opnieuw op vrije voeten.