Gratisverhaal lokt 'de wereld' naar Boechout

"We willen een alternatief bieden aan jongeren die geen geld willen of kunnen geven aan de grote betalende festivals", legt De Groote uit. "Het moet frustrerend zijn om na de vakantie al die verhalen van je medestudenten te moeten aanhoren over al die 'über-coole' avonturen die ze daar hebben beleefd, als je zelf geen festivalterrein hebt kunnen bezoeken. Voor al die jongeren is er Sfinks. Kwaliteit op een groot podium, met een professionele lichtshow en dito geluid."

Volgens De Groote bereikt het festival door het gratisverhaal ook een steeds groter en jonger publiek. "En dat is precies wat we willen. Een drempel om niet naar Boechout te komen is er dan ook niet."