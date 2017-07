Trump: “Ik eis een nieuwe stemming over afschaffing Obamacare”

Amerikaanse president Donald Trump schrijft op Twitter dat hij een nieuwe stemronde wil in verband met de afschaffing van Obamacare. Zoniet, dan zullen de betalingen voor Congressleden stoppen.

De tweets komen er nadat Trump er niet in slaagde om Obamacare af te schaffen en een nieuw systeem te introduceren. Een wetsvoorstel waardoor grote delen van ‘Obamacare’ afgeschaft zouden worden zonder dat daar iets voor in de plaats zou komen, kon woensdag in de Amerikaanse Senaat niet op voldoende steun rekenen.

Trump reageert nu op Twitter, door een nieuwe stemming te eisen. ”Ik eis een nieuwe stemming voordat er over iets anders gestemd kan worden”, tweet de president.

Unless the Republican Senators are total quitters, Repeal & Replace is not dead! Demand another vote before voting on any other bill! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 juli 2017

Daarnaast schrijft hij ook dat de ‘bailouts’ voor congresleden en verzekeringsmaatschappijen zullen stoppen, indien de nieuwe wet niet snel wordt gestemd.

If a new HealthCare Bill is not approved quickly, BAILOUTS for Insurance Companies and BAILOUTS for Members of Congress will end very soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 juli 2017

Er heerst ongerustheid onder de verzekeraars omtrent de subsidies van de overheid. Zonder hulp zullen veel verzekeraars hun premies optrekken.