Thierry Neuville schuift op (en rekent op dame Fortuna) in Rally van Finland

Na een eerder ontgoochelende vrijdag schoof Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupe WRC) zaterdag op van de achtste naar de zesde plaats in de Rally van Finland. De Belg moest daarvoor rekenen op de pech van twee andere rijders. Latvala (Toyota Yaris WRC) werd genekt door een elektrisch probleem, terwijl Ostberg (Ford Fiesta WRC) van de baan ging.

“Net als gisteren kan ik ook vandaag niet tevreden zijn, maar dankzij de pech van andere rijders schuiven we toch enkele plaatsen op”, verklaarde Neuville. “We moeten een maximaal aantal punten kunnen scoren om onze achterstand op Sébastien Ogier goed te kunnen maken. In vergelijking met de voormiddag presteerde de wagen deze namiddag veel beter, al was het nog niet zoals ik het graag gewild zou hebben. Tijdens de laatste rit van de dag raakte ik een rots en plooide daarbij de stuurinrichting, waardoor ik wat gas moest terugnemen. We weten dat als we zondag nog willen opschuiven, we op dame Fortuna moeten rekenen. We zien wel.”

Het verschil in de WK tussenstand met Sébastien Ogier bedraagt 11 punten. De 6e plaats van Neuville levert hem 8 punten op. Wanneer Neuville morgen de powerstage wint of in die rit tweede eindigt scoort hij respectievelijk 5 of 4 punten en neemt hij de leiding in de tussenstand van het WK. Neuville scoorde dit jaar in elke rally punten in de afsluitende powerstage.

Lappi op weg naar eerste WK zege

Intussen lijkt Esapekka Lappi (Toyota Yaris WRC) goed op weg naar zijn allereerste WK-zege uit zijn carrière. Na het einde van de tweede dag heeft hij 49.1 voor op eerste achtervolger Teemu Suninen (Ford Fiesta WRC). Juho Hanninen (Toyota Yaris WRC) volgt als derde op 53.4.

De Finse Toyota-rijders domineerden zaterdag op een ongeziene manier de rally van hun land. Halfweg de tweede wedstrijddag bezetten ze de top drie. Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris WRC) nam zaterdagochtend het commando over van zijn jonge teamgenoot Esapekka Lappi. Juho Hanninen stond na 17 klassementsritten op de derde plaats. Latvala won vijf ritten op rij, maar moest in de zesde rit van de dag zijn Toyota Yaris met een elektrisch probleem aan de kant zetten. Latvala verschijnt zondag wel opnieuw aan de start en hoopt nog enkele punten te sprokkelen tijdens de powerstage.

Lappi nam het commando over en heeft met 49.1 sec een mooie voorsprong op eerste achtervolger Suninen. De 26 jarige Lappi reed zijn eerste wedstrijd met de Toyota Yaris WRC goed twee maanden geleden tijdens de Rally van Portugal. Zijn beste resultaat tot dusver is de vierde plaats in de Rally van Sardinië.

Coup de theatre zaterdagochtend bij Ford waar Sébastien Ogier (Ford Fiesta WRC) wel het wagenpark verliet, maar achteraf niet van start ging. Na hun crash op vrijdag had corijder Julien Ingrassia last van duizeligheid. Door hun manoeuvre van zaterdagochtend was wagen nummer 1 technisch gezien gestart om vervolgens op te geven. Een manier om tijd te kopen en Ingrassia één dag extra rust te geven om dan eventueel op zondag toch aan de start te komen met als doel punten te scoren tijdens de powerstage. Zaterdagavond liet M-Sport via een communiqué weten dat het duo zondag dan toch niet aan de start komt. “Vandaag hebben we opnieuw enkele testen uitgevoerd en omdat de volgende wedstrijd er al snel aankomt, hebben we, in overleg met de organisatie, besloten dat Sébastien Ogier en Julien Ingrassia niet meer starten. Het doel is om ervoor te zorgen dat Julien Ingrassia fit aan de start komt van de Rally van Duitsland.”

Zondag worden er nog vier klassementsritten gereden.