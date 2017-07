'Tomorrowland Barcelona' stilgelegd na brand aan mainstage

In Barcelona is zaterdagavond rond 22 uur brand uitgebroken tijdens het evenement ‘UNITE Barcelona’. Zo’n 22.000 mensen volgden er live op grote schermen het Tomorrowland-festival van in De Schorre in Boom. Het terrein werd geëvacueerd, niemand raakte gewond.

Op het terrein draaiden enkele lokale dj’s plaatjes, en konden de jongeren op grote schermen volgen hoe het eraan toeging op Tomorrowland in Boom.

Het vuur brak rond 22 uur uit aan de mainstage, die zwaar vernield raakte. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De 22.000 jongeren werden allemaal geëvacueerd. “De evacuatie verliep zeer vlot, iedereen verliet snel het terrein”, vertelt een Spaans meisje ons. “Er was zo goed als geen paniek.”

“De brand is wellicht te wijten aan een technisch probleem”, zegt Debby Wilmsen van Tomorrowland. “Dankzij professioneel handelen konden de 22.000 bezoekers veilig geëvacueerd worden en zijn er geen gekwetsten.” Het evenement, dat door een lokale Spaanse organisator werd georganiseerd, is afgelast.

Het was de eerste keer dat ‘UNITE Barcelona’ plaatsvond in het Parc de Can Zam, in het noorden van de Catalaanse hoofdstad.