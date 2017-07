Zussen van omgekomen Vlaming (43): “We vinden het niet kunnen dat wij zo laat pas gecontacteerd werden”

Restaurantuitbater Kris Manssens uit het Oost-Vlaamse Oosterzele kwam vrijdagmiddag om het leven toen hij samen met zijn vrouw en 17-jarige zoon slachtoffer werd van een tragisch auto-ongeval in Duitsland. Moeder en zoon liggen momenteel nog in een coma. De zussen van de man kregen zaterdagochtend pas het vreselijke nieuws te horen. “Dat is niet kunnen,” vertellen de vrouwen aan VTM Nieuws. De familie wil nu zo snel mogelijk naar Duitsland trekken.

De familie begrijpt niet waarom ze pas vandaag op de hoogte werd gebracht. “Het is vrijdagmiddag gebeurd en wij werden pas zaterdagochtend op de hoogte gebracht. Ik vind dat gewoon niet kunnen dat wij zo laat verwittigd zijn. Zeker de dag van vandaag. Het is verschrikkelijk om zoiets te moeten meemaken. Maar nu weten we nog niets. Onze schoonzus en neefje liggen in levensgevaar 100 km van elkaar nadat ze weggevoerd werden met een helikopter.”

De lokale politie van Oosterzele liet aan VTM Nieuws weten dat ze gisteravond langsgeweest zijn bij de familie. Er was echter niemand thuis en dergelijk nieuws moeten ze persoonlijk melden.

Familie trekt naar Duitsland

De huisdokter van de familie is vanmorgen alleszins onmiddellijk naar Duitsland vertrokken en houdt de familie op de hoogte. De zussen zijn van plan om hem achterna te gaan, ook al wordt dat afgeraden door de politie.

“Morgen zijn we van plan om naar Duitsland te trekken. Als Tamara misschien wakker wordt, willen we erbij zijn als ze het slechte nieuws te horen krijgt. Want ze weet waarschijnlijk zelf nog niet dat Kris dood is...”

