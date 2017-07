Lierse verliest oefenmatch van Roda JC met 0-1

Lierse liep in zijn generale repetitie tegen Roda JC op een 0-1 nederlaag na een late goal van Djim. Eerder op de avond had Kasmi een strafschop onbenut gelaten voor de Pallieters.Lierse liep in zijn generale repetitie tegen Roda JC op een 0-1 nederlaag na een late goal van Djim. Eerder op de avond had Kasmi een strafschop onbenut gelaten voor de Pallieters.

Lierse trad in zijn laatste oefenmatch nog aan zonder de langdurig geblesseerde Jonas Vinck en de herstellende Boubacar Diarra en Issahaku Yakubu. Ook Ivan Yagan was nog niet van partij. Hij wordt wel klaargestoomd voor de opener van zaterdag bij OH Leuven. Tim Hall bracht het aantal afwezigen op vijf.

Na vijf nederlagen in acht oefenmatchen had Lierse tegen Roda JC nood aan een opkikker zo net voor de start van het kampioenschap. Fred Vanderbiest gooide dan ook het gros van zijn elitetroepen in de strijd. Met Pierre Bourdin, Wolke Janssens, Mégan Laurent en Nico Binst begon Lierse met vier nieuwkomers.

Niettemin was het troetelkind Mike Vanhamel dat zich de eerste helft slag om slinger deed opmerken. De Pallieters kwamen immers heel moeilijk in de match en hadden de kunstjes van hun doelman stevig van doen om overeind te blijven. Zo waren een schot van El Makrini en een schuiver van Gnjatic niet meer dan opwarmertjes voor de Lierse goalie, die nadien met werkelijk twee prachtige parades uitpakte op een schot van Gustafson van dichtbij en een mooie geplaatste kopbal van Schahin. In al die tijd wist Lierse één keer te dreigen, maar Binst kopte een voorzet van Laurent naast. Net voor de pauze leek de logische 0-1 alweer in de maak, maar wist andermaal Vanhamel raad met een kopbal van Paulissen.

Na de pauze was het alweer Vanhamel die zich het eerst in de kijker speelde met een zoveelste reflex op een schot van Rosheuvel. Kansen werden nadien een schaars goed tot Kasmi van op de stip mocht aanleggen na een fout van Auassar op Binst. De middenvelder mikte echter te slordig binnen het bereik van Jurjus. Nadien was er ook nog een goede kopkans voor Binst, maar een eerste keer scoren in het shirt van Lierse lukte de spits uiteindelijk niet. Toen aan de overzijde ook Djim een volley nipt naast keilde, leek iedereen zich met een doelpuntenloos gelijkspel te verzoenen. Tot diezelfde Djim van op afstand alsnog voor 0-1 zorgde. Meteen de zesde oefennederlaag voor Lierse in negen partijen.

LIERSE: Vanhamel, Poelmans, Frans, Weuts, Bourdin, Wils, Bougrine (60’ Boussaid), Janssens (71’ Joachim), Laurent (82’ Elgabas), Kasmi, Binst.

RODA JC: Jurjus, Kum (66’ Engels), Ananou (77’ Dijkhuizen), Auassar, van Peppen, Gnjatic (66’ Werker), El Makrini, Rosheuvel (66’ Rutjes), Paulissen (77’ Djim), Schahin (60’ Vancamp), Gustafson (77’ Van Velzen).

DOELPUNT: 87’ Djim 0-1.