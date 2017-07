Coryn Rivera wint Prudential RideLondon Classique

Coryn Rivera heeft zaterdag de Prudential RideLondon Classique (WWT) gewonnen. De snelle Amerikaanse van Team Sunweb sprintte na 66 kilometer sneller dan de Finse Lotta Lepistö en de Duitse Lisa Brennauer. De Nederlanders Marianne Vos en Kirsten Wild vervolledigden de top vijf. Jolien D’Hoore strandde op plek zes.

Op het menu stonden twaalf rondjes van 5,5 kilometer rond St. James’s Park, Whitehall en Parliament Square. Ondanks het regenweer kwamen er op het bochtige parkoers heel wat aanvallen, maar een vlucht op poten zetten lukte niet. Net als vorig jaar, toen Wild won, werd er in Londen gesprint voor de zege.

De 24-jarige Rivera won eerder dit seizoen ook al de Trofeo Alfredo Binda en de Ronde van Vlaanderen.

Zondag is het in Londen de beurt aan de mannen. In de zesde editie van de Prudential RideLondon-Surrey Classic (WorldTour) trachten onder anderen Michael Matthews, Elia Viviani, André Greipel, Alexander Kristoff, Ben Swift en Sam Bennett Tom Boonen op de erelijst op te volgen.