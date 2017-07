Gezin schrikt zich een hoedje door opmerkelijk nachtelijk bezoek

Een beer heeft een stel met twee kinderen in de Italiaanse Abruzzen behoorlijk aan het schrikken gebracht. Het dier was vrijdag kort na middernacht het verblijf van het gezin in het nationaal park in Villavallelonga binnengedrongen, aldus La Repubblica. Blijkbaar was de beer op zoek naar wat eetbaars.

Het dier liet het alarm afgaan, waardoor de vader dacht dat het om een inbreker ging. In plaats daarvan stond hij in de living oog in oog met de beer. Het gezin slaagde erin zich te barricaderen in een slaapkamer en riep om hulp. Omdat de beer niet onmiddellijk buiten geraakte, werd hij onrustig en verwoestte hij een deel van de woning. Hij werd uiteindelijk door een dierenarts, die kort daarop met de politie en verantwoordelijken van het nationaal park arriveerde, met een pijltje verdoofd en later in het park terug vrijgelaten.

De 120 kilogram zware beer is geen onbekende. Hij brak eerder al binnen in kippenhokken en werd daarom met een zendertje uitgerust. Het nachtelijk incident kan gevolgen hebben voor de beer, zo vrezen de parkwachters.

In Italië leven drie afzonderlijke bruine berenpopulaties, een van hen in de centrale Apennijnen. Hun aantal wordt op 40 tot 50 dieren geschat. De voorbije decennia zijn echter veel beren door stropers gedood.

