Sky in winning mood: Kwiatkowski verzilvert Tourvorm in Clásica San Sebastián

Michal Kwiatkowski heeft de Clásica San Sebastián gewonnen. De Poolse renner van Team Sky was de snelste in een spurt met vijf renners. Tony Gallopin werd tweede voor de Nederlanders Mollema en Dumoulin. Ploegmaat Mikel Landa werd vijfde na voorbereidend werk. Greg Van Avermaet en Tiesj Benoot finishten in de top 10.

Zeven renners kleurden de Baskische koers met een lange ontsnapping: Chetout, Delage, Bystrom, Erviti, Pingsten, Le Turnier en Insausti reden ongeveer 170 kilometer lang in de frontlinie. Achter de zeven vluchters waanden de renners van Team Sky zich nog in de Tour. Zij knapten er het werk op voor hun kopmannen Mikel Landa en Michal Kwiatkowski.

Opgave Gilbert

Philippe Gilbert beschikte nog niet over zijn beste vormpeil na zijn opgave in de Tour. Op de tweede beklimming van de Jaizkibel moest Gilbert het peloton laten lopen. Vooraan hielden Imanol Erviti en Mathias Le Turnier hun inspanningen het langst vol. Op 55 kilometer van de finish werden ze opgeslokt door het uitgedunde peloton.

De finale was aanvalsrijk. Onder andere onze landgenoten Jelle Vanendert en Pieter Serry toonden zich in het offensief. Uit een groepje van een vijftiental renners viel het Italiaanse talent Gianni Moscon aan. De beslissing van de wedstrijd viel op de steile Murgil Tontorra. Moscon werd er gegrepen door de uitgedunde groep.

Vanendert anticipeert

Jelle Vanendert was de eerste renner die de aanvalsklok luidde op de oersteile beklimming. Mikel Landa en Tony Gallopin gingen erop en erover. Titelverdediger Bauke Mollema dichtte de kloof waardoor we drie leiders kregen op de top. Michal Kwiatkowski en Tom Dumoulin volgden op korte afstand en konden in de afdaling terugkeren.

In de spurt toonde Michal Kwiatkowski zich duidelijk de snelste. Landa knapte het werk op in de slotkilometer en de Pool maakte het koude kunstje af. De ex-wereldkampioen finishte voor Gallopin, Mollema, Dumoulin en ploegmaat Landa. Greg Van Avermaet werd 8ste op 38 seconden, net voor Tiesj Benoot.

Uitslag Clásica San Sebastián

1. Michal Kwiatkowski

2. Tony Gallopin

3. Bauke Mollema

4. Tom Dumoulin

5. Mikel Landa + 00:02

6. Alberto Bettiol + 00:38

7. Anthony Roux

8. Greg Van Avermaet

9. Tiesj Benoot

10. Nicolas Roche