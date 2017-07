Tomorrowland zorgt voor kunst

Rumst - Onder de noemer Expo People of Tomorrow stelt Monique Hertleer uit de Petrus Van der Taelenstraat schilderijen met beelden geïnspireerd door het dansfestival Tomorrowland op canvas van easytentjes van de camping ervan tentoon in zaal Steenberg.

Heel wat bezoekers waren zaterdag onder de indruk van haar zowat veertig werken die voor het eerst ook werden verkocht. Na het festival komen er opnieuw tentjes vrij waarvan Monique de zeildoeken opnieuw zal recupereren. “Waarschijnlijk voor een nieuwe expo in 2019 want volgend jaar lijkt me wat vlug”, aldus Monique. "Nog tot zondag zijn ze te zien in de zaal aan de Molenbergstraat. Daarna moeten ze een kijkje nemen op www.mijnpenseel.be."