Vandoorne na kwalificatie: "Puntenfinish is zeker mogelijk"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne kwalificeerde zich als negende voor de GP van Hongarije en mag door de gridpenalty voor Nico Hulkenberg zelfs als achtste aan de race beginnen. Vandoorne gelooft alvast in zijn kansen op een eerste puntenfinish dit seizoen.

McLaren en Honda lieten al enkele dagen uitschijnen dat ze verwachtten om sterk te presteren op de Hungaroring en voorlopig lijkt alles ook daadwerkelijk zeer goed te verlopen. Na erg sterke eofensessies slaagden beide Mclarens er ook in om Q3 te behalen en zich allebei in de top tien te kwalificeren.

"We hebben vandaag zowat alles uit de wagen gehaald dat erin zat," blikt Vandoorne terug op zijn kwalificatie. "We hebben tot dusver dit weekend steeds erg sterk gepresteerd. Het is dan ook goed dat beide wagens erin slaagden om Q3 te halen en ook tijdens de kwalificatie onze snelheid konden tonen."

"Mijn wagen voelde redelijk sterk aan, hij voelde echt goed aan in de bochten. Ik denk echt dat we vandaag het maximale uit ons pakket hebben gehaald."

Voor een goed resultaat tijdens de kwalificatie worden echter geen punten toegekend en Vandoorne verschuift zijn focus dan ook onmiddellijk naar de race. Het is aan de finish dat de punten worden toegekend en Vandoorne verwacht tijdens de GP van Hongarije zijn eerste puntenfinish van het seizoen te behalen.

"De race van morgen is echter het belangrijkste. Ik hoop dat we met beide wagens in de punten kunnen eindigen. Onze snelheid was heel het weekend goed genoeg voor een plaats in de top tien en het ziet er goed uit," besluit Vandoorne.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: