Gratis cinema onder de Antwerpse sterrenhemel

Volgende week hijst Cinema Urbana - de openluchtbioscoop van de Zomer van Antwerpen - het witte doek aan de Panamaloods. Urbana staat voor gratis film kijken aan de oever van de Schelde. Deze films mag u absoluut niet missen.

Manchester by the Sea

Wanneer? 2/08, 21u

Verhaal: In dit ultieme verhaal over broederliefde blijft één broer afwezig, terwijl de andere zich over zijn tienerneef ontfermt in een dorpje aan de noordoostkust. Een schrijnend rouwverhaal over kleine levens en onuitgesproken groot verdriet.

Cast: o.a. Casey Affleck, Michelle Williams en Kyle Chandler.

Hell of High Water

Wanneer? 3/08, 21u

Verhaal: Tanner en Toby Howard zijn broers en moderne cowboys in een ongeschoren en onheilspellende neowestern. Americana in beelden verpakt, met o.a. Nick Cave op de soundtrack. Een film als roestige prikkeldraad.

Cast: o.a. Chris Pine, Ben Foster en Jeff Bridges.

The Wolfpack

Wanneer? 4/08, 21u

Verhaal: Jarenlang worden zes broers en een zus door hun vader binnenshuis gegijzeld. Films en dvd’s zijn hun enige link met de werkelijkheid, maar op een dag staat de deur op een kier en lonkt de buitenwereld.

Cast: o.a. Bhagavan Angulo, Govinda Angulo en Jagadisa Angulo.

Foxcatcher

Wanneer? 5/08, 21u

Verhaal: Twee broers en professionele worstelaars vinden een beschermheer in een excentrieke filantroop, wereldreiziger en gepatenteerd praatjesmaker. Een bizarre driehoeksrelatie die uitmondt in moord.

Cast: o.a. Steve Carell, Channing Tatum en Mark Ruffalo.

Our Little Sister

Wanneer? 9/08, 21u

Verhaal: Onder de vleugels van haar halfzussen belandt de timide Suzu op een slagveld van gebroken relaties en verborgen pijn. Meesterchroniqueur Kore-eda serveert een superieure, tedere soap vol onderhuidse spanning.

Cast: o.a. Haruka Ayase, Masami Nagasawa en Kaho.

Xenia

Wanneer? 10/08, 21u

Verhaal: Nu hun moeder is overleden, trekken twee Albanese tienerbroers door Griekenland op zoek naar hun vermoedelijke vader. Deze vrolijke odyssee breit een nieuw hoofdstuk aan de Griekse mythologie.

Cast: o.a. Kostas Nikouli, Nikos Gelia en Yannis Stankoglou.

Legend

Wanneer? 12/08, 21u

Verhaal: Opkomst en ondergang van de beruchte gangstertweeling Ron & Reggie Kray. In de sixties heersen zij als sadistische, brutale kroonprinsen over de Londense onderwereld. Met een opmerkelijke dubbelvertolking van Tom Hardy.

Cast: o.a. Tom Hardy, Emily Browning en Taron Egerton.

Men & Chicken

Wanneer? 17/08, 21u

Verhaal: Twee geadopteerde broers zijn op zoek naar hun verwekker. Ze belanden in het gezelschap van hun drie gore halfbroers. Gaandeweg ontdekken ze de verschrikkelijke waarheid. Absurdistisch en niet voor fijngevoelige zielen.

Cast: o.a. David Dencik, Mads Mikkelsen en Nikolaj Lie Kaas.

Couleur de Peau: Miel

Wanneer? 24/08, 21u

Verhaal: In 1971 strandt Jung als Koreaans adoptiekind in België. Over zijn verwondering en ontworteling publiceert hij later een stripverhaal, dat hij nu co-regisseert. Autobiografisch portret in de schemerzone tussen documentaire, fictie en animatie.

Cast: o.a. Maxym Anciaux, Cathy Boquet en Mahé Collet.

Praktisch

De openluchtcinema (vanaf 2/08) bevindt zich aan de Panamaloods, Siberiastraat 1 in Antwerpen. De deuren gaan telkens open om 20u. Tijdens de pauze is er gratis soep. Wie comfortabel wil zitten, brengt best zijn eigen stoeltje mee. www.zva.be