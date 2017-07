Zevenbergenbos krijgt weer maandelijkse opknapbeurt

Ranst - De maandelijkse werkmorgen in het Ranstse Zevenbergenbos brengt de liefhebbers van het bos weer samen op zaterdag 5 augustus tussen 9 en 12u.

Het natuurgebied is 50 ha groot en op die oppervlakte valt er altijd heel wat te doen. Stevig schoeisel en werkkledij aantrekken is het enige wat de vrijwilligers zelf hoeven te doen. Voor werkhandschoenen, een versterkend hapje en warme of koude drank wordt ter plekke gezorgd. De medewerkers verzamelen om 9 uur aan de Drogenhofschuur in de Schawijkstraat 105.

0476.31.58.34.

http://www.natuurpunt.be/zevenbergenbos